Mobilidade Urbana: Secretaria realiza intervenções no trânsito em dois cruzamentos; entenda Dando sequência ao processo de mobilidade urbana e garantia de segurança no trânsito, a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria...

Dando sequência ao processo de mobilidade urbana e garantia de segurança no trânsito, a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Segurança e Trânsito, realiza, esta semana, intervenções em dois cruzamentos de vias em Sinop. A ação integra o Plano Municipal de Mobilidade Urbana implantado pela administração. A primeira interferência ocorrerá no cruzamento da avenida das Itaúbas com rua das Amendoeiras, Centro. O outro ponto é na avenida Alexandre Ferronato, cruzamento com a rua Dirson José Martini, no Setor Industrial. Ambas as alterações serão para impedir cruzamento seco entre ruas e avenidas.

Para mais detalhes sobre essas importantes intervenções, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: