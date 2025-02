Momento MT |Do R7

Mobilização contra a dengue: mais de mil servidores atuam em ação de saúde A terceira edição do mutirão “Todos Contra a Dengue” foi realizada neste sábado (22) no bairro Santa Isabel, mobilizando diversos órgãos...

A terceira edição do mutirão “Todos Contra a Dengue” foi realizada neste sábado (22) no bairro Santa Isabel, mobilizando diversos órgãos municipais e atendendo 2.450 pessoas. A iniciativa faz parte dos esforços da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para conter o avanço das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, especialmente durante o período sazonal de epidemias.

