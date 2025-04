Modelo de gestão do Hospital Central é discutido em audiência pública A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou audiência pública na manhã desta segunda-feira (14) para discutir o modelo... Momento MT|Do R7 14/04/2025 - 19h07 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou audiência pública na manhã desta segunda-feira (14) para discutir o modelo de gestão do Hospital Central de Cuiabá. Conforme a proposta do governo, o Hospital seria gerido pela Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein. O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, detalhou o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 10/2025 elencando os benefícios esperados com essa parceria.

Para mais detalhes sobre essa importante discussão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Morre o ex-senador mineiro Ronan Tito

Cultura realiza distribuição de obras literárias em alusão à Semana Municipal do Livro

Alunos da Rede Estadual de Nova Mutum embarcam para competição mundial de robótica em Houston