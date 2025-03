Momento Mulher 2025: Festa e programação especial prometem emocionar em Lucas do Rio Verde

Momento MT |Do R7

Março será um mês repleto de celebração, reflexão e valorização feminina em Lucas do Rio Verde. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, promove a terceira edição do Momento Mulher, um evento aguardado com entusiasmo pelo público feminino.

