Momento Mulher fortalece união feminina da agricultura familiar Um importante debate voltado ao fortalecimento feminino foi realizado para mulheres da agricultura familiar de Lucas do Rio Verde nesta... Momento MT|Do R7 27/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 11h26 ) twitter

Um importante debate voltado ao fortalecimento feminino foi realizado para mulheres da agricultura familiar de Lucas do Rio Verde nesta quarta-feira (26), durante o Show Safra Mato Grosso 2025. A tradicional roda de conversa do Momento Mulher, idealizada e liderada pela primeira-dama e secretária de Assistência Social e Habitação, Janice Ribeiro, foi realizada no Campo 360, estande da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, destacando temas como união feminina, canais de denúncia contra a violência doméstica e independência financeira. Saiba mais sobre este importante evento e como ele impacta a vida das mulheres na agricultura familiar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura retira 645 toneladas de lixo no Carumbé

