Mônica Monteiro, executiva e presidente do BRICS Women, foi uma das mulheres inspiradoras no “Elas no Campo 2025” Coragem como escolha: Mônica Monteiro, executiva e presidente do BRICS Women, foi uma das mulheres inspiradoras no “Elas no Campo 2025...

Momento MT|Do R7 30/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 30/06/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share