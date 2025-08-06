Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Monitoramento de biomas ajuda a resolver questões comerciais, dizem debatedores

O monitoramento dos biomas, além de nortear políticas ambientais, pode ajudar a resolver questões comerciais internacionais. A afirmação...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O monitoramento dos biomas, além de nortear políticas ambientais, pode ajudar a resolver questões comerciais internacionais. A afirmação é dos especialistas ouvidos nesta quarta-feira (6) em audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT). O tema do debate foi o monitoramento do desmatamento de biomas.

Para saber mais sobre como o monitoramento dos biomas impacta as questões comerciais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.