Monitoramento de desastres naturais já cobre 60% da população, afirma ministra

O sistema de monitoramento de desastres naturais do Brasil atende 1.942 municípios, cobrindo 60% da população, segundo a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. No entanto, durante audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) nesta quarta-feira (19), senadores manifestaram preocupação com as dificuldades estruturais e operacionais do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), responsável por coordenar essa rede.

