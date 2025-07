Monitoramento de preços da Seaf ajuda produtor a definir valor de venda em MT Com dados focados na realidade local, o monitoramento de preços realizado pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf)... Momento MT|Do R7 25/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 11h58 ) twitter

Com dados focados na realidade local, o monitoramento de preços realizado pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) tem se tornado uma ferramenta estratégica para orientar produtores rurais na definição de seus preços de venda. Por meio do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (ProHort), do Governo Federal, a Seaf divulga semanalmente os valores praticados na comercialização de 68 produtos hortigranjeiros em Mato Grosso, com precisão e abrangência que refletem o cenário real do mercado regional.

