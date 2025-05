Momento MT |Do R7

Morador do Centro fatura prêmio de R$ 15 mil da Nota Cuiabana O morador do Centro de Cuiabá, Laiton Rodrigues Cruz, recebeu o prêmio principal de R$ 15 mil da Nota Cuiabana. O segundo sorteio deste...

O morador do Centro de Cuiabá, Laiton Rodrigues Cruz, recebeu o prêmio principal de R$ 15 mil da Nota Cuiabana. O segundo sorteio deste ano foi realizado nesta quarta-feira (14), às 16h, no salão nobre do Palácio Alencastro, sede da Prefeitura de Cuiabá. Para conferir a relação completa dos sorteados, clique AQUI. Ao acessar a página, na parte superior, clique na opção “Sorteio”.

Saiba mais sobre essa premiação e como participar acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: