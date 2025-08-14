Moradoras de Cuiabá são sorteadas no Nota MT e levam R$ 100 mil para casa Duas moradoras de Cuiabá foram contempladas com R$ 100 mil cada, maior premiação do programa Nota MT, nesta quinta-feira (14.8). Elas...

Duas moradoras de Cuiabá foram contempladas com R$ 100 mil cada, maior premiação do programa Nota MT, nesta quinta-feira (14.8). Elas estão entre os 1.010 contribuintes sorteados, pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), que também distribuiu valores de R$ 50 mil, R$ 10 mil e R$ 500.

Para saber mais sobre essa emocionante premiação e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: