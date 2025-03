Moradoras recebem qualificação com curso de panificação em Cuiabá Começou na segunda-feira (10) a edição especial do curso de panificação exclusivo para mulheres na Padaria Comunitária, localizada...

Começou na segunda-feira (10) a edição especial do curso de panificação exclusivo para mulheres na Padaria Comunitária, localizada na MT-251, no bairro Jardim Florianópolis. A ação busca capacitar as mulheres para a produção de pães, possibilitando tanto a geração de renda quanto o aprimoramento técnico para aquelas que buscam oportunidades no mercado de trabalho.

