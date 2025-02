Moradores de Várzea Grande têm oportunidade de cursar graduação EAD e gratuita Interessados devem atender aos requisitos: concluído ensino médio, inscrito no Cadastro Único com renda per capita de até meio salário... Momento MT|Do R7 10/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 20h26 ) twitter

Interessados devem atender aos requisitos: concluído ensino médio, inscrito no Cadastro Único com renda per capita de até meio salário mínimo e não possuir outra graduação. A prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria de Assistência Social, oferece uma oportunidade única para moradores do município que desejam cursar sua primeira graduação de forma gratuita e no formato de Ensino a Distância (EAD). A novidade é fruto de uma em parceria com o governo de Mato Grosso, via secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Centro Universitário (Univag).

