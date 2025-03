Moradores do Assentamento Jonas Pinheiro recebem incentivo para apicultura Da cidade para o campo. Produtores rurais do Assentamento Jonas Pinheiro receberam nesta quarta-feira (26), caixas com enxames de abelhas...

Da cidade para o campo. Produtores rurais do Assentamento Jonas Pinheiro receberam nesta quarta-feira (26), caixas com enxames de abelhas capturadas via núcleos de coleta, instalados em pontos estratégicos da área urbana do Município. A iniciativa, visa fortalecer o Programa Vitamel, desenvolvido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar (Semasa), para expandir a cadeia produtiva de mel e fomentar a comercialização e consumo de produtos locais.

