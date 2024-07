Moradores do Costa Verde e região se encantam com ação da Casa de Sarita As moradoras do bairro Costa Verde, Santa Maria e regiões adjacentes aproveitaram o último sábado do mês de junho, para conhecer...

Momento MT|Do R7 01/07/2024 - 16h04 (Atualizado em 01/07/2024 - 16h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share