Moradores dos bairros Buriti e Jardim Guaraná recebem prêmio do IPTU Premiado, novo sorteio acontece hoje (19.08)

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria de Fazenda, realizou no último dia 9 de julho o primeiro sorteio da campanha IPTU Premiado 2025. A iniciativa, que reconhece os contribuintes em dia com seus tributos, contemplou inicialmente quatro participantes, distribuindo um total de R$6 mil em prêmios.

