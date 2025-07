Moradores mais antigos dão voz às demandas do São Francisco na Câmara Itinerante Moradores mais antigos dão voz às demandas do São Francisco na Câmara Itinerante. A população do bairro São Francisco participou ativamente... Momento MT|Do R7 16/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 16/07/2025 - 12h58 ) twitter

Moradores mais antigos dão voz às demandas do São Francisco na Câmara Itinerante. A população do bairro São Francisco participou ativamente durante a edição da Câmara Itinerante realizada na manhã desta terça-feira (15), em Rondonópolis. Moradores, em especial os mais antigos do bairro, aproveitaram a presença do Legislativo para reivindicar melhorias e reforçar demandas antigas da região. Entre as solicitações estão rede de esgoto, trânsito, construção de um salão comunitário, saúde, entre outros. O vereador Kaza Grande acompanhou a ação e reforçou o compromisso de levar as solicitações ao Executivo. "Muito feliz que a ação chegou até o bairro São Francisco. Estamos ouvindo as demandas dos moradores relacionadas a saúde, drenagem, rede de esgoto, limpeza. Vamos fazer uma indicação coletiva junto com os demais vereadores para atender o bairro e toda a região Salmen," destacou. Moradoras antigas do bairro, como Dorami, Maria Júlia e Oliva, que residem há mais de 40 anos na comunidade, também participaram do evento. Elas solicitaram, principalmente, a construção de um salão comunitário. Maria Júlia também pediu a instalação de um semáforo na Avenida Presidente Médici, próximo a um supermercado atacadista, para facilitar a travessia de pedestres. A ação contou ainda com a presença da vereadora Mariúva da Saúde, que também ouviu as reivindicações da comunidade.

