Momento MT |Do R7

Moratória da Soja: Quando a Atuação de ONGs Vira Ameaça à Soberania Nacional Por trás do discurso ambientalista da “Moratória da Soja” esconde-se uma engrenagem silenciosa de ingerência estrangeira. O que se...

Por trás do discurso ambientalista da “Moratória da Soja” esconde-se uma engrenagem silenciosa de ingerência estrangeira. O que se apresenta como proteção ambiental, na verdade, mina a autonomia do Brasil sobre seu próprio território. Empresas e ONGs, agindo fora da lei brasileira, criam um sistema de controle paralelo — e Mato Grosso, maior produtor de soja do país, é o alvo central dessa ofensiva.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e entender como a moratória da soja impacta a soberania nacional.

Leia Mais em Momento MT: