“Morava de favor, e hoje realizo o sonho de ter minha casa própria”, afirma beneficiada por programa do Governo de MT

O Governo de Mato Grosso, por meio do programa SER Família Habitação – Faixa Zero, entregou nesta terça-feira (08.4) 63 novas unidades... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 10/04/2025 - 11h07 )

O Governo de Mato Grosso, por meio do programa SER Família Habitação – Faixa Zero, entregou nesta terça-feira (08.4) 63 novas unidades residenciais no município de Ribeirão Cascalheira. A iniciativa, coordenada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, e gerida pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), em parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), representa um investimento de mais de R$ 6.8 milhões.

