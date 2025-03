Moretti destaca protagonismo das mulheres na política em evento do CMPIR Prefeita defendeu uma participação maior e efetiva das mulheres na política, tanto na esfera municipal como também estadual e nacional... Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 19h26 ) twitter

Prefeita defendeu uma participação maior e efetiva das mulheres na política, tanto na esfera municipal como também estadual e nacional e agenda permanente para busca de política públicas que atendam à população negra, periférica e vulnerável. No Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial (21), a prefeita de Várzea Grande Flávia Moretti (PL) participou de uma Roda de Conversa, promovida pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (CMPIR). O evento foi realizado no auditório do Anexo II da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL).

