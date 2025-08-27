Moretti e deputado Botelho discutem recursos para Várzea Grande
Encontro, na manhã de hoje (27), reforçou a parceria entre Prefeitura e Assembleia Legislativa para garantir novos investimentos para a cidade A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL) e a Secretária Municipal de Saúde, Deisi Bocalon, se reuniram hoje (27) com o deputado estadual Eduardo Botelho (UB), em sua residência do parlamentar. O encontro teve a finalidade de discutir a viabilidade de novas emendas voltadas às áreas da Saúde e da Infraestrutura no Município.
