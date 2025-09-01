Moretti realiza primeira entrega do programa ‘Empresa Amiga do Esporte e Lazer’ Conforme legislação, a empresa poderá participar do projeto por meio de: doações de materiais, realização de obras de manutenção nos... Momento MT|Do R7 01/09/2025 - 13h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 13h58 ) twitter

Conforme legislação, a empresa poderá participar do projeto por meio de: doações de materiais, realização de obras de manutenção nos equipamentos de lazer e de esportes, reforma ou ampliação de áreas e realização de ações de esporte e de lazer. O bairro Mapim foi o primeiro beneficiado com a Lei ‘Empresa Amiga do Esporte e Lazer’, implementada pela prefeita Flavia Moretti (PL), com a entrega de um banheiro masculino e feminino, na praça João Barbosa, em parceria com a empresa Fruta 7, do Grupo Sorpan.

