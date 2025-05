Moretti rejeita pedido de intervenção no DAE e critica vereador Bruno Rios: “Teve quatro anos e não fez nada” A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), endureceu o tom ao rebater as críticas do vereador Bruno Rios (PL), que protocolou...

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), endureceu o tom ao rebater as críticas do vereador Bruno Rios (PL), que protocolou no Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) um pedido de intervenção no Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAEVG). A gestora classificou a medida como precipitada e alfinetou o parlamentar, ressaltando que ele já teve oportunidade para atuar no setor durante o mandato anterior, sem apresentar soluções.

