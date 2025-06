Moretti se reúne com sindicato dos médicos e reafirma que reforma administrativa é prioridade A prefeita reforça que sua gestão está de portas abertas e que há um grande ônus de gestões passadas em relação ao avanço de várias... Momento MT|Do R7 29/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 29/06/2025 - 20h56 ) twitter

A prefeita reforça que sua gestão está de portas abertas e que há um grande ônus de gestões passadas em relação ao avanço de várias categorias, mas tudo está sendo revisto por meio de estudos de viabilidade. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL) e a Secretária Municipal de Saúde, Deisi Bocalon, se reuniram com representantes do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso (Sindimed-MT) com o objetivo de alinhar condutas e discutir propostas voltadas à valorização dos profissionais da saúde no Município.

