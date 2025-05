Moretti vai a Brasília destravar recursos de 2013 ao saneamento básico Esta é a terceira viagem de trabalho que a atual gestão realiza em menos de seis meses de mandato. O objetivo é o de sempre: destravar... Momento MT|Do R7 28/05/2025 - 21h36 (Atualizado em 28/05/2025 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Esta é a terceira viagem de trabalho que a atual gestão realiza em menos de seis meses de mandato. O objetivo é o de sempre: destravar projetos/recursos e articular o envio de emendas parlamentares da Bancada Federal para Várzea Grande. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), iniciou hoje (28), mais uma série de agendas em Brasília. É a terceira viagem de trabalho à Capital federal em menos de seis meses de mandato. Já na manhã de hoje ela se reuniu com a Bancada Federal de Mato Grosso. Em uma das agendas, a prefeita contou com a articulação do senador Wellington Fagundes (PL), na Fundação Nacional de Saúde (Funasa), onde mostrou projetos e buscou destravar recursos para o saneamento do município.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

Seciteci disponibiliza novo sistema para inscrição em seletivo de cursos técnicos

Delegado afirma que fraudes em contratos dos consignados ocorreram na relação entre empresa e servidor

Polícia Civil prende condenado por estupro de vulnerável de menor de 13 anos em Cuiabá