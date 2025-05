Moretto aposta em turismo de compras e desenvolvimento com aprovação de free shop em Cáceres O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos), um dos mobilizadores para aprovação do free shop de Cáceres, acredita que a implementação... Momento MT|Do R7 14/05/2025 - 21h04 (Atualizado em 14/05/2025 - 21h04 ) twitter

O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos), um dos mobilizadores para aprovação do free shop de Cáceres, acredita que a implementação da loja franca no município irá trazer turismo de compras e desenvolvimento para toda região. O parlamentar usou a Tribuna na sessão ordinária desta quarta (14), para defender o projeto, que foi aprovado por unanimidade entre os pares do Poder Legislativo. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante conquista para a região! Leia Mais em Momento MT: Buzetti cobra urgência na implantação de cadastro nacional de pedófilos

