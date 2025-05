Moretto celebra Free Shop em Cáceres O deputado estadual, Valmir Moretto (Republicanos), representante da região Oeste no Parlamento não escondeu a sua satisfação após... Momento MT|Do R7 12/05/2025 - 21h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 21h07 ) twitter

O deputado estadual, Valmir Moretto (Republicanos), representante da região Oeste no Parlamento não escondeu a sua satisfação após o Executivo aprovar o Free Shop de Cáceres (218 km de Cuiabá). A decisão foi informada no Palácio Paiaguás, nesta segunda (12), em reunião entre autoridades e representes da sociedade civil. O republicano considera a decisão como oportunidade para a região: “Há uma demanda e um clamor que se arrasta há muito tempo. Toda a sociedade mobilizada para que esta ação. É uma possibilidade de negócio diferente. Dinheiro, oportunidade e riqueza nova. O governado deu sim para o free shop de Cáceres. Eu acredito que é um ponto importante para a economia de Cáceres”, destacou o deputado Moretto. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante conquista para a região! Leia Mais em Momento MT: Protocolado pedido de CPI mista para investigar fraudes no INSS

