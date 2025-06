Moretto destaca articulação para rodovias pavimentadas na região Oeste

Momento MT |Do R7

O deputado Valmir Moretto (Republicanos), em entrevista concedida para a Rádio Capital nesta terça (10), destacou a pavimentação da Região Oeste, uma das principais bandeiras do seu mandato. Segundo o parlamentar, não há como ter desenvolvimento, se não houver estradas. “Existiam 392 km de asfalto em rodovias estaduais a Região Oeste até o governo Mauro Mendes. Só a atual gestão estadual construiu 482 km. Todas essas rodovias foram um pedido do meu mandato. Não há como ter desenvolvimento, se não houver estradas”, destacou o deputado Moretto.

