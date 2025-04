Moretto participa da entrega de moradias populares do programa SER Família Habitação O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos) participou, em agenda com o Governo nesta quinta (24), das entregas de moradias populares...

O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos) participou, em agenda com o Governo nesta quinta (24), das entregas de moradias populares do programa SER Família Habitação. Os municípios de Sinop (480 km) e Lucas do Rio Verde (332 km) foram contemplados com o projeto.

