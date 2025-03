Moretto participa de projeto para promoção da saúde da mulher em Cáceres O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos) participou da abertura do atendimento do Serviço Social do Comércio Sesc (Serviço...

O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos) participou da abertura do atendimento do Serviço Social do Comércio Sesc (Serviço Social do Comércio) Carreta Mulher na última quarta-feira (13), em Cáceres. A iniciativa, que tem articulação do parlamentar juntamente com a prefeitura da cidade e a Federação do Comércio de Mato Grosso (Fecomércio), permanece na princesinha do Pantanal até o dia 31 de março.

