Mostra de Dança Estilo Livre abre inscrições em Lucas do Rio Verde A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, informa que as inscrições para a Mostra de Dança Estilo...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, informa que as inscrições para a Mostra de Dança Estilo Livre serão abertas no dia 24 de março e seguem até 11 de abril. Os interessados podem se inscrever on-line, através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez0Hlq7DvJACG39KjnpgiqvTmoH9OPj4GdJxIlkU9mOc43KQ/viewform, ou presencialmente na Secretaria de Cultura e Turismo.

Não perca a chance de participar desse evento incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: