Mostra Estadual da Seciteci registra recorde de trabalhos científicos inscritos

A Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso (MECTI) obteve 210 trabalhos científicos inscritos por professores...

A Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso (MECTI) obteve 210 trabalhos científicos inscritos por professores e alunos, crescimento de 56,7% em relação a 2024, quando foram registrados 134 projetos. Realizada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), a MECTI vem aumentando o número de inscrições desde que foi iniciada em 2021. O evento está na XVII edição e é realizado em formato híbrido (on-line e presencial), contando com etapas classificatórias em cinco regiões de Mato Grosso e uma etapa estadual final, em Cuiabá.

