Motoboys pedem melhores condições e criação de associação própria em audiência pública de Paula Calil

Motoboys e motoristas de aplicativo participaram, na manhã desta quarta-feira (16), de uma audiência pública proposta pela presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL). Durante o encontro, realizado no Plenário de Deliberações, a categoria apresentou uma série de reivindicações ao Poder Público. Entre os principais pedidos estão: melhores condições de trabalho, instalação de pontos de apoio, criação de faixas exclusivas no trânsito e a fundação de uma associação própria, nos moldes da já existente em Goiânia. Segundo os participantes, tais medidas garantiriam mais segurança, benefícios por parte das empresas do setor e, sobretudo, o reconhecimento e a valorização da profissão. Para saber mais sobre as reivindicações dos motoboys e as propostas discutidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Sorriso formaliza investimento de R$ 1,1 milhão em projetos culturais

