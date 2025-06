Motociclista colide com caminhão durante manobra e fica preso sob o veículo O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) na terça-feira (03.6), foi acionado para atender um acidente de trânsito envolvendo... Momento MT|Do R7 04/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h37 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) na terça-feira (03.6), foi acionado para atender um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão na cidade de Juína (a 730km de Cuiabá). De acordo com as primeiras informações, o motociclista colidiu com a lateral do caminhão no momento em que o veículo realizava uma manobra na pista de rolamento. Com o impacto, a motocicleta ficou presa sob o caminhão. Ao chegarem no local, a equipe de resgate constatou que o condutor da moto apresentava ferimentos leves no membro inferior direito e queixava-se de dores no tórax ao respirar. Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica detalhada. O CBMMT não tem mais informações sobre o estado de saúde da vítima.

