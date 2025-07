Motociclista fica ferido após colisão com carro em Avenida Goiás O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, na quarta-feira (9.7) um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta... Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, na quarta-feira (9.7) um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro na Avenida Goiás, em Lucas do Rio Verde (a 331km de Cuiabá). Ao chegar no local, a equipe de resgate da 13ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (CIBM) encontrou o condutor da moto ao solo. Segundo informações, ele havia retirado o capacete, estava consciente, porém desorientado e com dificuldades de comunicação. A vítima apresentava queixas de dor intensa no membro inferior direito, com suspeita de fratura interna na tíbia e fíbula. Também foram observadas escoriações na face e um abaulamento na região do crânio, indicando possível trauma. Após os primeiros socorros e estabilização, o motociclista foi encaminhado ao Hospital São Lucas para atendimento médico especializado. Para mais detalhes sobre este acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Policiais civis e militares de MG denunciam assédio, violência e perseguição dentro das instituições

Comissão aprova dispensa de autorização de confederações para corridas de rua

Expocomércio 2025 deve movimentar mais de R$5,6 milhões e conta com apoio da Sedec