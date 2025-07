Momento MT |Do R7

Motociclista fica ferido em colisão com carro na Avenida João Goulart O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) na quarta-feira (16.7), foi acionado para atender um acidente de trânsito na Avenida...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) na quarta-feira (16.7), foi acionado para atender um acidente de trânsito na Avenida João Goulart, envolvendo um carro e uma motocicleta na cidade de Lucas do Rio Verde (a 332 km de Cuiabá). Ao chegarem no local, a equipe da 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar (13ª CIBM) encontrou o condutor da moto caído ao solo, consciente, orientado e com escoriações nos membros superiores. Ele também relatava dores nos membros inferiores, mas sem sinais aparentes de fraturas. Após o Atendimento Pré-hospilar (APH) a equipe realizou a estabilização da vítima, que foi encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) para avaliação médica detalhada.

Para mais detalhes sobre este acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: