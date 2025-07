Motociclista fica preso às ferragens após colisão com caminhonete

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado na segunda-feira (14.7) para atender um acidente envolvendo uma caminhonete Hilux e uma motocicleta de trânsito, no bairro Fuji, em Lucas do Rio Verde (a 331km de Cuiabá). Ao chegarem no local, a equipe da 13ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (13ª CIBM) encontrou o motociclista com o membro inferior esquerdo preso às ferragens da caminhonete. Após a avaliação inicial, os bombeiros realizaram o desencarceramento, prestaram os primeiros socorros e estabilizaram o paciente ainda no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Hospital São Lucas para atendimento médico especializado.

