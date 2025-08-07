Motorista embriagado é denunciado por homicídio tentado de crianças A 1ª Promotoria de Justiça de Tapurah (a 433 km de Cuiabá) denunciou, nesta quarta-feira (6), W.S.M. por tentativa de homicídio qualificado... Momento MT|Do R7 07/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h38 ) twitter

A 1ª Promotoria de Justiça de Tapurah (a 433 km de Cuiabá) denunciou, nesta quarta-feira (6), W.S.M. por tentativa de homicídio qualificado contra duas crianças, em decorrência de um atropelamento. O acidente aconteceu na noite de 28 de junho de 2025, em uma avenida central da cidade.Segundo a denúncia, o acusado conduzia um veículo Toyota Corolla sob efeito de álcool, trafegando em zigue-zague pelas ruas. Ao passar por uma rotatória, ele desrespeitou a sinalização de trânsito e atropelou um menino de 12 anos que estava em uma bicicleta, acompanhado de outro garoto, de 11 anos. Este último conseguiu saltar do veículo a tempo e não foi atingido.

