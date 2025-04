Motoristas afetados com interdição da BR-174 devem ficar atentos ao horário de liberação da Serra de Nova Lacerda A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que os motoristas que estão utilizando a MT-473, no trecho...

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que os motoristas que estão utilizando a MT-473, no trecho da Serra de Nova Lacerda, devem ficar atentos aos horários de interdição das pistas, de 18h às 6h, diariamente. Em caso de chuva, o trânsito no trecho da rodovia será totalmente interrompido. A medida é necessária para evitar acidentes, pois a rodovia está sendo utilizada como rota alternativa, após o rompimento da BR-174, entre Comodoro e Nova Lacerda. A MT-473 está em obras e não tem condições de receber o trânsito pesado. Além disso, no período noturno as máquinas que estão na rodovia não conseguem dar suporte aos veículos.

