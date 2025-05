Motoristas de transporte coletivo recebem orientações de segurança no trânsito Cerca de 100 condutores de transporte coletivo da empresa União Transporte, em Várzea Grande, participaram de uma palestra educativa... Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 18h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 18h04 ) twitter

Cerca de 100 condutores de transporte coletivo da empresa União Transporte, em Várzea Grande, participaram de uma palestra educativa ministrada pela Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito do Detran, nesta sexta-feira (16.5), como parte da programação da campanha nacional Maio Amarelo “Desacelere, seu bem maior é a vida”. Na palestra, a servidora Zoraide Urcino reforçou a importância da direção defensiva, especialmente em veículos de grande porte como o de transporte coletivo; bem como os cuidados com a segurança do transporte, embarque e desembarque dos passageiros, além de questões comumente presenciadas no dia a dia do trânsito, como a imprudência e o excesso de velocidade para a via, que acarretam em diversos sinistros de trânsito.

