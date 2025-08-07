Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Motoristas desrespeitam interdição e estragam microrrevestimento na Lions

A Prefeitura de Rondonópolis se deparou nesta quinta-feira (7) com uma ação de desrespeito à interdição e sinalização nas obras que...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

A Prefeitura de Rondonópolis se deparou nesta quinta-feira (7) com uma ação de desrespeito à interdição e sinalização nas obras que estão sendo realizadas na Avenida Lions Internacional, uma das mais importantes da cidade. Com o desrespeito, o serviço de aplicação de microrrevestimento asfáltico em um dos trechos terá de ser refeito.

Para mais detalhes sobre essa situação preocupante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.