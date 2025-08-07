Motoristas desrespeitam interdição e estragam microrrevestimento na Lions A Prefeitura de Rondonópolis se deparou nesta quinta-feira (7) com uma ação de desrespeito à interdição e sinalização nas obras que... Momento MT|Do R7 07/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h58 ) twitter

Momento MT

A Prefeitura de Rondonópolis se deparou nesta quinta-feira (7) com uma ação de desrespeito à interdição e sinalização nas obras que estão sendo realizadas na Avenida Lions Internacional, uma das mais importantes da cidade. Com o desrespeito, o serviço de aplicação de microrrevestimento asfáltico em um dos trechos terá de ser refeito.

