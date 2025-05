Motoristas do transporte coletivo de Sorriso recebem capacitação sobre telemetria e segurança no trânsito Motoristas que atuam no transporte coletivo de passageiros em Sorriso participaram, nesta segunda-feira (12), de uma capacitação promovida...

Motoristas que atuam no transporte coletivo de passageiros em Sorriso participaram, nesta segunda-feira (12), de uma capacitação promovida por representantes da empresa responsável pelo aluguel dos veículos utilizados pela Prefeitura. A formação também contou com a presença do responsável pelo setor de transporte coletivo do município, Leandro Gehlen, e do secretário-adjunto de Infraestrutura, Transporte e Saneamento, Jesué Soares dos Santos.

