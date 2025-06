Motta afirma que Brasil e Japão podem liderar transição energética global Em sessão comemorativa dos 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão e em homenagem aos 117 anos da... Momento MT|Do R7 11/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h57 ) twitter

princesa Kako discursa no Plenário Momento MT

Em sessão comemorativa dos 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão e em homenagem aos 117 anos da imigração japonesa no Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que os dois países podem liderar a transição energética global. A cerimônia contou com a presença da princesa Kako de Akishino.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante parceria!

