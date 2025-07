Motta afirma que foco da reforma administrativa é modernizar o Estado, e não perseguir servidor

Momento MT |Do R7

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o foco principal da reforma administrativa é a modernização e a eficiência da máquina pública brasileira. Ele disse que não há intenção em perseguir ou prejudicar os atuais servidores públicos. Motta participou de debate sobre o tema no 13º Fórum Jurídico de Lisboa.

