Motta afirma que isenção do IR para salários de até R$ 5 mil deve ir ao Plenário nos próximos dias

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a proposta que concede isenção de Imposto de Renda...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a proposta que concede isenção de Imposto de Renda a quem ganha até R$ 5 mil pode ir ao Plenário nos próximos dias. Segundo ele, o tema é prioridade da Casa neste semestre.

