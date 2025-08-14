Motta afirma que isenção do IR para salários de até R$ 5 mil deve ir ao Plenário nos próximos dias O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a proposta que concede isenção de Imposto de Renda...

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a proposta que concede isenção de Imposto de Renda a quem ganha até R$ 5 mil pode ir ao Plenário nos próximos dias. Segundo ele, o tema é prioridade da Casa neste semestre.

