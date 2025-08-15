Motta anuncia o deputado Ricardo Ayres como relator da CPMI do INSS
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) como relator...
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) como relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar os descontos indevidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação! Leia Mais em Momento MT:
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) como relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar os descontos indevidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação!
Leia Mais em Momento MT: