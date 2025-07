Motta: Câmara cumpriu seu papel na saída do Brasil do Mapa da Fome O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a saída do Brasil do Mapa da Fome, anunciada pela ONU, é uma vitória...

Momento MT|Do R7 29/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share