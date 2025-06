Motta cobra um Estado mais eficiente na prestação de serviços e gerenciamento de gastos

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o corte de gastos primários entrará na agenda do Congresso Nacional e cobrou que o governo faça sua parte no controle das despesas. Motta destacou que um novo modelo de Estado será colocado na ordem do dia do Legislativo.

Para saber mais sobre as propostas de Hugo Motta e o futuro da economia brasileira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: