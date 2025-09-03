Motta comemora aprovação de quatro projetos de combate à insegurança alimentar O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), comemorou a aprovação de quatro propostas para garantir a segurança...

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), comemorou a aprovação de quatro propostas para garantir a segurança alimentar de cidadãos brasileiros nesta terça-feira (2). “A Câmara dos Deputados dá uma grande contribuição para que o Brasil possa, de uma vez por todas, sair do Mapa da Fome e da insegurança alimentar”, afirmou.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a tramitação de projetos de lei.

Leia Mais em Momento MT: