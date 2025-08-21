Motta cria grupo de trabalho para debater propostas de proteção a menores na internet O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), criou um grupo de trabalho para estudar e propor soluções legislativas...

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), criou um grupo de trabalho para estudar e propor soluções legislativas visando à proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital. O prazo para conclusão dos trabalhos é 30 dias, contados a partir da instalação. Cada partido deverá indicar dois deputados para participar do colegiado. A criação do grupo de trabalho havia sido anunciada por Hugo Motta no último dia 12.

